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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تفصح عن أمنيتها الوحيدة وتتغزل في السندريلا سعاد حسني: فنانة شاملة

نسرين طافش
نسرين طافش

فاجأت الفنانة نسرين طافش الجمهور بأنها تمتلك موهبة الغناء منذ الصغر، مشيرة إلى أنها قدمت ١٥ اغنية خلال مشوارها الفني، وذلك خلال لقائها ببرنامج “واحد مع الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي.

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وأضافت نسرين طافش: “أنا بغني منذ الصغر وهناك من دعمني في المعهد،  وانا ممثلة في الأصل وأؤدي بشكل جيد، كما أحب ان اجمع ما بين الغناء والتمثيل مثل ما قدمت السندريلا سعاد حسني، فهي نموذج رائع للفنانة الشاملة، بالإضافة إلى الشحرورة صباح والمطربة شادية فهن نجحوا في الجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراض في آن.

كما أوضحت أن دراسة التنمية البشرية أفادتها في حياتها بشكل شخصي، حيث تمكنت من التعامل مع الناس وفهم الحياة بطريقة صحيحة .

في الوقت نفسه، أشارت طافش الي  أنها في بدايتها الفنية كانت تعشق الفن والمسرح منذ الصغر وكانت موهبتها واضحة لمن حولها ولا تشعر بغربة وهيا علي خشبة المسرح ، مضيفة: “ابي وامي كانوا خايفين عليا لاني آخر العنقود وكنت اعيش في حلب والمعهد في دمشق وهذا امر صعب ولم يكن عندي خبرة في الحياة ولكنهم شجعوني ومؤمنين بموهب”.

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