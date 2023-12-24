ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 24 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 35 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3075 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الأحد 24 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3075 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3221 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2635 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2050 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1757 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1317 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 24600 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2054 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

الذهب في السعودية

استقرت الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الأحد 24 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 216.61 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 247.56 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 226.93 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 185.67 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 144.41 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,699.91 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,703.66 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 272.31 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 649.84 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,287.30 ريال سعودي.