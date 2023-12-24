ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر

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شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر، ارتفاعا بشكل جنوني عن سعره في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 3050 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملاته المسائية 2080 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا 2054 دولارا.

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر

عيار 24

3520 جنيها للبيع، 3485.75 جنيه للشراء.

عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملاته المسائية في محلات الصاغة ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء.

عيار 21

3080 جنيها للبيع، 3050 جنيها للشراء.

عيار 18

2640 جنيها للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

عيار 14

2053.25 جنيه للبيع، 2033.25 جنيه للشراء.

عيار 12

1760 جنيها للبيع، 1742.75جنيه للشراء.

عيار 9

1320جنيها للبيع، 1307.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

24640 جنيها للبيع، 24400 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.