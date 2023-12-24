نسرين طافش : عندي فوبيا من الحشرات والأماكن المرتفعة

قالت الفنانة نسرين طافش، ان الجمال مهم والعقل ايضاً ، لافتة إلى أن لها نشاط كبير علي السوشيال ميديا ، والزواج قرار شخصي ولازم يتفق العقل والقلب.

وأضافت نسرين طافش، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي، ان بعض زيجات الوسط الفني لا تكتمل بسبب ساعات العمل لكل طرف مختلفة وكبيرة، مشيرة إلى أنه يأتي ذلك لاحداث فتور بسبب البعد والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام.

وتابعت : “ان الحب لا يحتاج ان نبحث عنه وانا اعيش قصة حب مع شغلي وأصحابي ، والتردد عادتي السيئة وعندي فوبيا من الحشرات والأماكن المرتفعة ، واول قرار لي لو حكمت العالم سأطالب بايقاف الحروب”.

وأضافت : "واصعب لحظة امتحان قبولي في المعهد ، وايضا عندما شاهدت دوري بمسلسل "ربيع قرطبة “ وقلت اما تصيب يا تخيب”.