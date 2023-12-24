جامعة أسيوط تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين وذوي الهمم

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في جامعة أسيوط، حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة والطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2024/2023 في قاعة السباحة وقاعة المناقشات في المبنى الإداري للجامعة.

وحضر الحفل لجان التحكيم للمرحلتين التمهيدية والنهائية، والتي تكونت من الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على المسابقة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ورئيسة اللجنة ومحكمة للثقافة العامة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية ومحكم للعرض التقديمي، والدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا، والدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة محكم للوعي السياسي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية محكم للعرض التقديمي، والدكتور سعد حسن محى الدين أستاذ التكنولوجيا في كلية التربية النوعية محكم برمجيات، والدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب محكمة للغة الإنجليزية، والدكتور هيثم إبراهيم محمد مدير عام إدارة الشباب محكم للأنشطة الطلابية، وأميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات محكمة للأنشطة الطلابية.

وكانت نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة حيث فاز فيها عمرو عثمان محمد من كلية الصيدلة في الفرقة الرابعة بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعة. وفازت الشيماء حسين محمود من كلية الطب في الفرقة الخامسة بالمركز الأول أيضًا. وحصل عبدالله أيمن شلقامى من كلية العلوم في الفرقة الثالثة على المركز الثاني. وحصلت لارا محمود يوسف من كلية الحقوق في الفرقة الثالثة على المركز الثاني أيضًا. وحصل محمود نادى حسين من كلية الحقوق في الفرقة الثانية على المركز الثالث. وحصلت تسنيم محمد حسن من كلية الطب في الفرقة الرابعة على المركز الثالث. وحصل صلاح النديم محمد من كلية التمريض في الفرقة الثالثة على المركز الرابع. وحصلت ندى خالد جابر من كلية الفنون الجميلة في الفرقة الثانية على المركز الرابع. وحصل حامد حسين حامد من كلية الحقوق في الفرقة الرابعة على المركز الخامس. وحصلت الاء احمد ابو زيد من كلية الحقوق في الفرقة الرابعة على المركز الخامس. وحصل أحمد خالد حسن من كلية الطب البيطري في الفرقة الثانية على المركز السادس. وحصلت اروى رشاد زين العابدين من كلية التمريض في الفرقة الرابعة على المركز السادس. وحصل مصطفى احمد شاكر من كلية الطب في الفرقة الخامسة على المركز السابع. وحصلت منى محمود فرغلى من كلية التربية في الفرقة الرابعة على المركز السابع. وحصل حسين عبد العاطى محمد من كلية تكنولوجيا وصناعة السكر في الفرقة الثالثة على المركز الثامن. وحصلت أمل أسامة زكرى من كلية الحقوق في الفرقة الرابعة على المركز الثامن. وحصل يوسف أيمن شلقامى من كلية الحقوق في الفرقة الرابعة على المركز التاسع. وحصلت بسملة حاتم عبد الله من كلية الصيدلة في الفرقة الخامسة على المركز التاسع. وحصل محمد محمد من كلية التمريض في الفرقة الرابعة على المركز العاشر. وحصلت شيماء هريدى من مركز ذوي الإعاقة في الفرقة الثانية على المركز العاشر. وحصل زياد على عليوه من كلية التربية في الفرقة الثالثة على المركز الحادي عشر. وحصلت وصال جلال محمود من كلية التربية في الفرقة الرابعة على المركز الحادي عشر. وحصل عبداللاه علي من مركز ذوي الإعاقة في الفرقة الثالثة على المركز الثاني عشر

شارك في الحفل مسؤولو النشاط الاجتماعي والرحلات ولاء حسني حسانين ومصطفى محمد ومحمد عبد الحكم عبد الحفيظ ونهلة محمد محمد ومحمد مهران ومحمد عبد العليم وسرا حسني.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب.

تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وأميمة إبراهيم هي مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات وقامت بإعداد وتنفيذ الحفل أميمة إبراهيم مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط.

تم تكريم الفائزين بالمسابقة بواسطة تقديم الجوائز والشهادات التقديرية. وقد استمتع الحاضرون بعروض فنية رائعة وأداء موسيقي مبهج من قبل طلاب المواهب الفنية في الجامعة. كما تم تقديم وجبة عشاء فاخرة لجميع الحضور لإضفاء جو من المرح والسعادة.

تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلاب على السعي للتفوق الأكاديمي وتطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية. وتعتبر هذه الفعالية أحد الأحداث السنوية التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في الجامعة، والتي تلقى ترحيبًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

يعكس هذا الحدث الرياضي المثالي التزام جامعة أسيوط بدعم وتشجيع طلابها المتميزين في جميع المجالات. وتعزز هذه المسابقة الروح التنافسية الإيجابية بين الطلاب وتعمل على تعزيز الانتماء إلى الجامعة وتعزيز الروابط المجتمعية والتعاون بين الطلاب وأفراد هيئة التدريس.

نظرًا لأهمية الرياضة والأنشطة الرياضية في تنمية الشخصية والقدرات البدنية والعقلية للطلاب، تولي إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات أهمية كبيرة لتنظيم هذه الأحداث الرياضية. تسعى الجامعة إلى توفير بيئة مشجعة ومحفزة للطلاب لممارسة النشاطات الرياضية والمشاركة في المسابقات المختلفة.

في النهاية، يعتبر حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين فرصة للاحتفال بالطلاب المتميزين وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والتطور. وتعكس هذه المسابقة التزام الجامعة بتقديم أفضل التجارب الأكاديمية والاجتماعية لطلابها.

وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في المسابقة. كان الهدف من هذا الحفل هو تكريم الطلاب المثاليين الذين أبدعوا في دراستهم وتميزوا في أداءهم الأكاديمي، بالإضافة إلى تقدير جهود الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.

وفازت الطالبة سارة بالمركز الأول في فئة الطالبة المثالية، في حين حصل الطالب ياسر على المركز الأول في فئة الطالب المثالي. وقد تم تقديم الجوائز لهما في حفل بهيج حضره جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.

تعتبر هذه المسابقة فرصة لتكريم الطلاب المتفوقين والملهمين الذين يعكسون روح القدوة والتميز في الجامعة. إن تحفيز الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية هو هدف رئيسي لإدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

تشمل المسابقة معايير محددة لتقييم المرشحين، مثل التفوق الأكاديمي، والقيادة الإيجابية، والمشاركة الاجتماعية، والابتكار والإبداع. تم تشكيل لجان تحكيم متخصصة لتقييم المرشحين واختيار الفائزين الذين يلتزمون بأعلى المعايير في كل مجال.

وقد أبدعت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في تنظيم الحفل بشكل مثالي، حيث تم تزيين قاعة حمام السباحة وقاعة المناقشات بألوان زاهية وديكورات جميلة. كما أقيمت فقرات ترفيهية ممتعة وعروض موسيقية لإضفاء جو من البهجة والاحتفالية.

بالإضافة إلى توزيع الجوائز، تم تكريم جميع المشاركين في المسابقة وتقدير جهودهم والإشادة بإنجازاتهم. وتمنح هذه المسابقة الطلاب الفرصة لتبادل الخبرات والتعلم من أقرانهم المبدعين والمتفوقين.

تهدف إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات إلى توفير بيئة تعليمية ملهمة وداعمة لتطور شباب الجامعة. تعمل الإدارة على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الرحلات المثيرة والزيارات الثقافية وورش العمل والمسابقات، بهدف تنمية مهارات القيادة والابتكار وتعزيز الانتماء الجامعي.

في النهاية، يعد حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين فرصة قيمة للاحتفال بالإنجازات العظيمة للطلاب الذين يمثلون فخر الجامعة. ويعزز هذا الحدث المتعة والتحفيز والتشجيع بين الطلاب للسعي نحو التميز والتفوق في مساراتهم الأكاديمية والشخصية.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال