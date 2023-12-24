أنباء عن إصابة حسين فهمي بمرض خطير.. والفنان يخرج عن صمته (تفاصيل)
تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أنباء عدة تفيد تدهور الحالة الصحية للنجم حسين فهمي، ما أثار قلق جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.
أول تعليق من حسين فهمي بعد أنباء تدهور حالته الصحية
سرعان ما طمأن الفنان حسين فهمي الجمهور، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، كما نفى تعرضه لأي وعكة صحية مفاجئة، كما تردد على ألسنة مروجي الشائعات.
وأكد حسين فهمي أنه يمارس مهامه الوظيفية بإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أنهم بدأوا الاستعداد للدورة القادمة.
حسين فهمي ينتظر عرض أحد أفلامه "الإسكندراني"
على صعيد آخر، ينتظر النجم حسين فهمي عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "الإسكندراني" الذي يجسد فيه شخصية "يورغو اليوناني"، والذي من المقرر عرضه في ٤ يناير المقبل.
ويضم فيلم "الإسكندرانى" نخبة مميزة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، وزينة، وحسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.
آخر أعمال حسين فهمي
وكانت آخر أعمال حسين دوره في مسلسل "سره الباتع" الذي خاض به ماراثون دراما في رمضان الماضي لعام 2023.
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "حامد"، التي كانت لها بطولات روت عنها الأجيال منذ عصر الحملة الفرنسية على مصر، وتم بناء أكثر من مقام له في العديد من القرى، ويحاول شاب يحمل اسمه في الزمن الحاضر معرفة لغز السلطان حامد، خاصة وأن مقام السلطان كان له تأثير كبير على حياته.
وتُعرض أحداث المسلسل في حقبتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في العصر الحالي، والأخرى إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.
يضم مسلسل "سره الباتع" نخبة مميزة من النجوم أبرزهم أحمد السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وهدى المفتي، وحنان مطاوع، وشريف حافظ، وأشرف زكي، وشريف الدسوقي، وكريم فهمي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله.
كما يشاركهم محمود قابيل، وميدو عادل، وخالد أنور، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، وتأليف وإخراج خالد يوسف.
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- أول تعليق من حسين فهمي بعد أنباء تدهور حالته الصحية