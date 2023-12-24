الخميس.. «نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب» فى ملتقى الهناجر الثقافى

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان «نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب»، فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبى بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفى والروائى مصطفى عبدالله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، الشاعر والروائى أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلى والروائى أحمد الجناينى رئيس أتيليه القاهرة، الروائى الدكتور شريف مليكة، الناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبدالمنعم، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفى.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة «أنغامنا الحلوة» بقيادة المايسترو شريف عباس.