الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد 2003 يكتسح الزمالك برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

زد 2003
زد 2003

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق نادي الزمالك بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الجمهورية خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الأحد على ملعب زد .

إقرأ أيضًا..

txt

زد يفوز على فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية مواليد 2009

txt

زد 2010 يكتسح الطالبية بخماسية في بطولة قطاع الجيزه

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من : 
حازم محمد العسكري "هدفين".
محمود حماده هدف .
احمد فكري هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
 

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فني / استيفان موثرات
مدرب عام / مؤمن عبدالغفار (إدارة مباراة اليوم)
مدرب / اسلام عمر النور
مدرب حراس / حسن علي عوض
اداري / هيثم غازي
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / عمران صلاح
مساعد ملعب / عمر فتحي

مواد متعلقة

زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

أهلي 2007 يخسر بركلات الترجيح أمام زد في بطولة الجمهورية

شباب المقاولون العرب يهزم زد في بطولة الجمهورية

زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

زد يهزم الزمالك بثنائية في الدوري المصري

مباراة زد.. هل تكتب نهاية رحلة أوسوريو مع الزمالك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد بالدوري
الجريدة الورقية