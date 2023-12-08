الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد 2010 يكتسح الطالبية بخماسية في بطولة قطاع الجيزه

زد 2010
زد 2010

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2010  ،فوزًا كبيرًا علي فريق الطالبية بنتيجة 0/5  ،ضمن منافسات الجوله الثالثة عشر من بطولة قطاع الجيزه والتي أقيمت على ملعب زد .

إقرأ أيضًا..

txt

زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

txt

أهلي 2007 يخسر بركلات الترجيح أمام زد في بطولة الجمهورية

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
وسجل خماسية زد زياد محمد ابو اليسر “ هدفين ” ، محمد احمد محمد عبدالعال ، سيف صلاح ،مروان محمد عبدالعال .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فني ك/ محمود محمود رامبو
مدرب عام ك/ علي رزق
مدرب ك/ احمد محسن
مدرب حراس ك/ مصطفى ديدا
إداري الفريق ك/ ابراهيم عثمان
طبيب الفريق د/ احمد شاكر
اخصائي تأهيل د/ عمرو العربي
مسؤول مهمات / عبدالرحمن الخولي

مواد متعلقة

شباب المقاولون العرب يهزم زد في بطولة الجمهورية

زد 2009 يفوز على الإسماعيلي بدوري الجمهورية

زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

زد يكشف كواليس اتفاقه السابق مع فتوح

كواليس صادمة في مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر مباراة زد

الأهلي 2003 يفوز على زد بنتيجة ثقيلة في بطولة دوري الجمهورية

مران الزمالك.. تدريبات استشفائية بعد صفعة زد

زد يكتسح الترجي مطروح بنتيجة ثقيلة بطولة دورى منطقه الجيزه
الجريدة الورقية