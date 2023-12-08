زد 2010 يكتسح الطالبية بخماسية في بطولة قطاع الجيزه

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2010 ،فوزًا كبيرًا علي فريق الطالبية بنتيجة 0/5 ،ضمن منافسات الجوله الثالثة عشر من بطولة قطاع الجيزه والتي أقيمت على ملعب زد .

إقرأ أيضًا..

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

وسجل خماسية زد زياد محمد ابو اليسر “ هدفين ” ، محمد احمد محمد عبدالعال ، سيف صلاح ،مروان محمد عبدالعال .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فني ك/ محمود محمود رامبو

مدرب عام ك/ علي رزق

مدرب ك/ احمد محسن

مدرب حراس ك/ مصطفى ديدا

إداري الفريق ك/ ابراهيم عثمان

طبيب الفريق د/ احمد شاكر

اخصائي تأهيل د/ عمرو العربي

مسؤول مهمات / عبدالرحمن الخولي