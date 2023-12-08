زد 2010 يكتسح الطالبية بخماسية في بطولة قطاع الجيزه
حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2010 ،فوزًا كبيرًا علي فريق الطالبية بنتيجة 0/5 ،ضمن منافسات الجوله الثالثة عشر من بطولة قطاع الجيزه والتي أقيمت على ملعب زد .
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وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
وسجل خماسية زد زياد محمد ابو اليسر “ هدفين ” ، محمد احمد محمد عبدالعال ، سيف صلاح ،مروان محمد عبدالعال .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
مدير فني ك/ محمود محمود رامبو
مدرب عام ك/ علي رزق
مدرب ك/ احمد محسن
مدرب حراس ك/ مصطفى ديدا
إداري الفريق ك/ ابراهيم عثمان
طبيب الفريق د/ احمد شاكر
اخصائي تأهيل د/ عمرو العربي
مسؤول مهمات / عبدالرحمن الخولي