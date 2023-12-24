كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط تنظم المؤتمر العلمي الثاني لقسم العلوم النفسية

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم العلوم النفسية في قاعة الدكتور رجائي الطحلاوي بكلية التربية في جامعة أسيوط. في هذا المؤتمر، قدّم رئيس القسم التقرير السنوي للقسم الذي تضمّن الهيكل الإداري وإحصائيات التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالقسم والأعمال الإدارية وتطوير المقررات في القسم بالإضافة إلى الخطة البحثية للقسم.

وشهد تواجد عدد كبير من الأساتذة والباحثين والطلاب المهتمين بمجال العلوم النفسية. وتم تنظيم المؤتمر بغرض تعزيز قطاع البحث العلمي والتعليم والتعلم في هذا القسم وتطويره لمساهمته في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحظي المؤتمر برعاية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، الذي أبدى دعمه الكامل لهذه المبادرة العلمية. وقد تولت الدكتورة يارا ابراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة رعاية المؤتمر بمساعدة فريق من الأساتذة المختصين في العلوم النفسية. تم تشكيل لجنة علمية بقيادة الدكتورة دعاء محمد مصطفى رئيس قسم العلوم النفسية والدكتورة شهناز محمد محمد مقررة المؤتمر واستاذة الصحة النفسية المتفرغة.

وشملت فعاليات المؤتمر عددًا من الندوات والمحاضرات التي قام بها خبراء وأكاديميون معروفون في مجال العلوم النفسية. تم تبادل الأفكار والخبرات والأبحاث الجديدة في هذا المجال ومناقشتها بشكل مفصل. كما تم تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية لمساعدة المشاركين في تطوير مهاراتهم العلمية والبحثية

وعقدت على هامش المؤتمر أربع ورش علمية متخصصة في مجالات الموهبة والإرشاد النفسي ونظام التواصل الاجتماعي لطفل التوحد والمختصر في المعالجة الإحصائية. استمتع المشاركون بفرصة تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات المتنوعة.

واختُتِم المؤتمر أعماله بعرض توصيات هامة لتطوير أعمال قسم العلوم النفسية تضمّنت هذه التوصيات توجيهات هامة لتحسين جودة التدريس وتعزيز مساهمته في قطاع البحث العلمي والتعليم والتعلم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتطوير برامج التدريب والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز دور المؤتمرات العلمية والنشر البحثي في التواصل والتعاون مع المؤسسات الأخرى وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين جودة التعليم النفسي وتعزيز فهمنا لعلم النفس وتطبيقاته العملية في مجالات مختلفة.

ومن بين هذه التوصيات يجب توفير المزيد من الدعم المالي والموارد لقسم العلوم النفسية، بما في ذلك زيادة التمويل لإجراء البحوث العلمية وشراء المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز العمل في المختبرات النفسية. يجب أيضًا تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الأخرى لتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب العلوم النفسية.

وكذلك يجب تطوير المناهج الدراسية لضمان توفير تعليم عالي الجودة ومحدث وفقًا لأحدث الابتكارات في مجال العلوم النفسية. يجب أيضًا تعزيز البرامج العملية والتدريبية للطلاب لتمكينهم من تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الساحة العملية.

وأشارت التوصيات إلي أحتياج قسم العلوم النفسية إلى توسيع شبكة التعاون المحلية والدولية مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والهيئات البحثية. يمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة وتبادل الخبرات والمشاريع البحثية.

ونصحت التوصيات بتقديم الدعم اللازم للأساتذة والباحثين والطلاب في قسم العلوم النفسية من خلال توفير برامج التدريب وورش العمل والمنح الدراسية والفرص التعليمية المستمرة. يجب أيضًا تقديم الدعم الفني والتقني للأساتذة والباحثين في إجراء الأبحاث ونشر النتائج العلمية.

ويعد المؤتمر العلمي الثاني لقسم العلوم النفسية بجامعة أسيوط مناسبة هامة للمشاركين في هذا المجال لتبادل الأفكار والبحوث وتوطيد العلاقات بينهم. ومن المتوقع أن تسهم التوصيات المقدمة في تطوير قسم العلوم النفسية ورفع مستوى أعماله في المستقبل.

يعد هذا المؤتمر العلمي السنوي مناسبة هامة لتبادل المعرفة والأفكار وتوطيد العلاقات الاحترافية في مجال علوم النفس. إنها فرصة لتعزيز التعاون والابتكار في هذا المجال، وتطوير العمل العلمي والأكاديمي في قسم العلوم النفسية.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر