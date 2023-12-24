جامعة أسيوط تكرم الطلاب المتميزين في اللياقة البدنية

تنظم إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط حفل ختامي لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في جامعة أسيوط والمدن الجامعية. تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى اللياقة العامة والوصول إلى الجسم المثالي، وتخفيض الوزن، ورفع مناعة الفرد من خلال ممارسة الألعاب الترويحية. تم اختيار شعار "نبضك حياتك" ليعكس أهمية الحفاظ على صحة الجسم ونشاط الحياة.

سيتم إقامة الحفل في يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة حمام السباحة في القرية الأولمبية. من المتوقع حضور العديد من الطلاب والطالبات المهتمين بتحسين لياقتهم البدنية وتعزيز حياتهم الصحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وقام بإعداد وتنفيذ الحفل أحمد رجب سيد، مدير إدارة اللياقة البدنية بجامعة أسيوط، والكابتن أحمد محمد عبد الرحمن، مسؤول النشاط الرياضي، والكابتن هبة عبد الحافظ، مسؤول النشاط الرياضي.

سيتضمن الحفل فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية وتشجيع المشاركة النشطة في الأنشطة البدنية. ستشمل الفعاليات توزيع جوائز التميز على الطلاب والطالبات الذين حققوا أعلى النتائج في الأنشطة الرياضية المختلفة. ستقدم الإدارة العامة لرعاية الشباب جوائز قيمة لتشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في ممارسة النشاطات الرياضية.

وسيكون الحفل فرصة للتعرف على طلاب وطالبات جامعة أسيوط الموهوبين في المجال الرياضي وتشجيع آخرين على ممارسة النشاطات البدنية. ستقدم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط أيضًا مشورة وأنشطة تثقيفية حول أهمية ممارسة النشاطات الرياضية والعناية بالصحة الشخصية.

بالإضافة إلى جوائز التميز، ستقدم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط اقتراحات للطلاب والطالبات حول طرق تحسين برامج التدريب المتوفرة وتلبية احتياجات الطلاب الرياضية.

وسيتم تكريم الطلاب الذين حققوا إنجازات مميزة في مجالات الرياضة المختلفة، مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس والجودو والملاكمة والفروسية والملاكمة والرياضات الأخرى. سيتم منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز قيمة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويهدف الحفل إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة الجيدة. كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن من خلال ممارسة الرياضة والمحافظة على وزن مثالي.

وتعتبر جامعة أسيوط من الجامعات الرياضية الرائدة في مصر، حيث تقدم العديد من الفرص للطلاب لممارسة الرياضة والتدرب في مراكز تدريب مجهزة تجهيزًا جيدًا. كما تحرص الجامعة على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والبدنية الاجتماعية لتعزيز الروح الرياضية بين الطلاب وتوفير بيئة صحية ومحفزة لممارسة الرياضة.

وبهذا الحفل الختامي، نأمل أن نحقق أهدافنا في تشجيع الطلاب على اعتناء بلياقتهم البدنية ومواصلة ممارسة الرياضة وتحقيق النجاحات في المستقبل. فالرياضة هي جزء لا يتجزأ من حياة الشباب، وتساهم في تعزيز التنمية الشخصية والروحية والبدنية. نأمل أن يكون هذا الحفل إلهامًا لجميع الطلاب للمشاركة النشطة في الأنشطة الرياضية والاستمتاع بفوائدها.