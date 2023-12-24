وزير الشباب والرياضة يشهد معسكرات النشء لبرنامج مشواري بالشرقية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد خلال زيارته لمحافظة الشرقية، ختام معسكرات النشء لبرنامج مشوارى بمراكز الشباب، والذى نفذته الوزارة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز التنمية الشبابية بأبو حماد محافظة الشرقية.

شارك فى المعسكر ١٢٠ ناشىء ، وركز على عدة محاور ومهارات حياتية رئيسية منها مفهوم التواصل وأهميته، والتفكير الإبداعي والعمل الجماعى وأهميته، وكيفية التعامل مع الآخرين والتعلم.

كما حرصت وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ معسكرات برنامج مشوارى داخل حياة كريمة بمحافظة الشرقية بإجمالى عدد ١٠ معسكرات .

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بمرحلة النشء، وتنفيذ برامج ومشروعات مُخصصة لهم من أجل التثقيف وتنمية المهارات والتوعية المجتمعية والسياسية ، وصقل ثقافتهم فى مختلف المجالات ، مبيناً أنه يتم متابعة تنفيذ تلك المشروعات فى جميع المحافظات، وتقييمها بشكل دائم بغية تطويرها، وتنفيذها بما يتلائم وكافة المتغيرات الحياتية.

قدم الوزير الشكر والتقدير لكل الجهات الشريكة مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ البرامج والأنشطة للنشء والشباب على مدار العام ، والتى تلقى الإقبال الكبير من الشباب، واستفادتهم منها على مختلف الأصعدة.