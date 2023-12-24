جامعة أسيوط تنظم مسابقة ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت جامعة أسيوط، عن مسابقة ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023. تهدف هذه المسابقة إلى دعم الأعمال الخيرية وتوعية الجمهور بأهمية المساهمة في المبادرات الإنسانية.

ويتم دعوة طلاب وطالبات جامعة أسيوط للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المذهل. سيكون الماراثون فرصة ممتازة للطلاب للمشاركة في نشاط رياضي وصحي، بالإضافة إلى دعم قضية خيرية تعزز القيم الإنسانية والمجتمعية.

وتجرى المسابقة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر موقعًا مثاليًا لهذا الحدث الكبير. ستتمتع المشاركين بمناظر طبيعية خلابة ومسار جميل يمتد عبر مناطق متنوعة من المدينة. ستكون هذه تجربة فريدة للرياضيين والمتفرجين على حد سواء.

بالنسبة للراغبين في المشاركة، يتم فتح باب التسجيل الآن. يمكن للمشاركين التسجيل بسهولة عن طريق زيارة الرابط التالي ( أضغط هنا ) عندما يتم التسجيل، سيتم تزويد المشاركين بجميع التفاصيل اللازمة بما في ذلك تواريخ المعايير وتفاصيل المسار.

نأمل أن يجتذب هذا الماراثون العديد من المشاركين من جميع أنحاء المحافظة. سيكون لهذا الحدث تأثير كبير على المجتمع المحلي ويعزز الوعي بأهمية دعم الأعمال الخيرية والمساهمة في رفع مستوى حياة الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة.

تعتبر جامعة أسيوط رائدة في تنظيم هذه المسابقات الخيرية وتشجيع الشباب على المساهمة في الخدمة العامة. من خلال هذا الماراثون، تهدف الجامعة إلى توفير فرصة للشباب للمشاركة في نشاط رياضي ممتع وفعال في نفس الوقت.

سارعوا بالتسجيل وكونوا جزءًا من هذا الحدث الرائع وساهموا في دعم الأعمال الخيرية. ستكون هذه فرصة لا تنسى للمشاركة في أنشطة مفيدة وتجربة روح المنافسة بين الطلاب والطالبات. سيكون لماراثون زايد الخيري الثامن تأثير عميق على الجميع، فلا تفوتوه!