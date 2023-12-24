ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد.. رايح لحد فين

سعر الذهب.. قفزة جديدة لسعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بأسواق الصاغة المصرية، وسجل سعر المعدن الأصفر عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3050 جنيهًا للبيع، و3040 جنيهًا للشراء بزيادة قيمتها 40 جنيهًا.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد بأسواق الصاغة المصرية وعالميًا، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات لأسعار السلع، لا سيما أسعار المعدن الأصفر الذي نحن بصدده الآن حينما تطرأ أي مستجدات على قيمته السعرية، نظرًا لاهتمام متابعي الوفد به، حيث إنه يُعد من أهم الاستثمارات الآمنة خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الأحد بمصر

مشغولات ذهبية

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 3485 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3050 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 2614 جنيهًا للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في صعيد مصر.

- سعر الذهب عيار 14 بقيمة 2033.25 جنيه للبيع، و2026.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 12 بقيمة 1742.75 جنيه للبيع، و1737.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 9 بقيمة 1307.25 جنيه للبيع، و1302.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب:

- سعر الجنيه الذهب بقيمة 24400 جنيه للبيع، و24320 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب:

- سعر أونصة الذهب بقيمة 2054 دولارًا للبيع، و2053 دولارًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد بقيمة 24400 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية:

ارتفع سعر الذهب عالميًا، اليوم الأحد، وسجل 2054 دولارًا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميًا بالبورصات الخارجية.