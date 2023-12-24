وسام البريدي يفجر أسرار تعرضه للتحرش من رجل.. ويثير الجدل بتصريح مخالف للدين

فجر الفنان اللبناني وسام البريدي مفاجآت صادمة عن حياته الشخصية لأول مرة، وذلك خلال لقائه الأخير مع الإعلامي علي ياسين ببرنامج "كتاب الشهرة".

وسام البريدي يكشف تفاصيل تعرضه للتحرش من رجل

كشف وسام البريدي عن كواليس واقعة تعرضه للتحرش من قبل رجل مجهول كان يستقل معه سيارته، حيث قال: "طلعت في العربية مع راجل كان بيوصلني ولقيت حديثه مش مظبوط، وبيحط إيده على رجلي ويسألني بتشتغل ايه وفين وبتعمل إيه في حياتك".

وسام البريدي وزوجته ريم السعيدي من برنامج كتاب الشهرة

وأضاف: "حاولت أهرب من الموقف قولتله وقف العربية علشان نسيت حاجة في البيت عايز أرجع أجيبها ونزلت".

وسام البريدي يدافع عن اختلاف ديانته عن زوجته: ربنا يوم القيامة هيسألنا حبيتوا قد ايه مش كنتوا بتصلوا ازاي

على صعيد آخر، دافع البريدي عن اختلاف الديانة بينه وبين زوجته ريم السعيدي، تلك الأزمة التي دائمًا ما تثير الجدل بين متابعي الثنائي، حيث ينتمي وسام للديانة المسيحية بينما زوجته مسلمة.

وسام البريدي وزوجته ريم السعيدي

وصرح وسام قائلًا: "بالنسبة لي ديانة الإنسان الوحيدة هي الحب، احنا هنتحاسب على الحب مش على الصلاة، ربنا يوم القيامة هيسألنا حبيتوا قد ايه مش كنتوا بتصلوا ازاي".

وأضاف: "بعتبر وجود ريم في حياتي هبة إلهية، لأن لقائنا وتعرفنا على بعض مكانش هيتم غير بتدبير إلهي، وقولتلها كل حاجة بتفرقنا الثقافة والبلد والديانة ولكن ما يجمعه الله بالحب لا يفرقه انسان"، والجملة دي مكتوبة على باب بيتنا".

وسام البريدي وزوجته ريم السعيدي

قصة حب وزواج وسام البريدي وريم السعيدي

تزوج وسام البريدي من ريم السعيدي في عام 2017 في حفل زفاف ضخم بإيطاليا، ليتوجا قصة حبهما التي نشأت أثناء كواليس تصوير برنامج "رقص النجوم" على الرغم من أنهما من ديانتين وثقافتين مختلفتين.

أنجبا وسام وريم طفلتين، الأولى هي بيلا ماريا التي ولدت في عام 2018، والثانية هي "آيا صوفيا" التي ولدت في مطلع عام 2020.

وسام البريدي وزوجته ريم السعيدي وابنتيهما

من هو وسام البريدي؟

وسام بريدي إعلامي لبناني شهير، وهو شقيق الممثل الراحل عصام بريدي، تخرج في استوديو الفن عن فئة تقديم البرامج، ثم اتجه إلى التمثيل حيث شارك في المسلسل اللبناني "من أحلى بيوت راس بيروت".

قدم وسام البريدي مجموعة من البرامج التيلفزيونية التي لاقت نجاحًا ضخمًا أبرزها "بالهوا سوا" و"بالبحر سوا" و"رقص النجوم" و"انت أونلاين".