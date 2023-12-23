«ثمار» تستكمل استراتيجية التوازن الداعمة لتعزيز أصول الشركة وحملة الأسهم

6 ملايين جنيه الزيادة

أكد عادل عبدالفتاح رئىس مجلس إدارة شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والسندات أن زيادة رأس المال المصدر للشركة من 66 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه بزيادة أصولها، بما يصب فى مصلحة الجميع سواء الشركة أو المساهمين وحملة الأسهم.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا أن تمويل الزيادة يكون من الأرباح المرحلة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، والأعوام السابقة متضمنة 6 ملايين جنيه من الأرباح عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد 7٫5 مليون سهم بواقع 9 أسهم لكل 100 سهم، وبقيمة اسمية 0٫8 جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم 90 مليون سهم.

قال «عبدالفتاح» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة تنتهج استراتيجية احترافية تعمل على تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح على المساهمين ودعم زيادة رأسمال الشركة.

أضاف رئىس مجلس الإدارة أن الشركة من خلال استراتيجيتها تسعى كل فترة إلى تقديم المزيد للمستثمرين عبر خطة احترافية تبنى على تحقيق زيادة تدريجية لرأس المال، بما يحقق للشركة رؤيتها القائمة عى تعظيم الأصول، وهو ما يتحقق بصورة دائمة، خاصة أن الشركة تضم خبرات وكوادر محترفة فى جميع الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاعات المختلفة.

يشار إلى أن الشركة سبق أن قامت خلال نهاية النصف الأول من عام 2023، بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليون جنيه إلى 66 مليون جنيه هن طريق توزيع 7٫5 مليون سهم مجانى بواقع سهم لكل 10 أسهم قيمة 0٫8 جنيه للسهم.