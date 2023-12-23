الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام

أغلقت الأسهم الأوروبية على أداء ضعيف في جلسة الجمعة إذ عوضت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع خسائر شركات صناعة الملابس الرياضية والأسهم المنكشفة على الصين قبل عطلة عيد الميلاد.

الأسهم الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية 0.1%، محققا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في سلسلة من المكاسب لم تحدث منذ ديسمبر 2022.

وهوى سهم شركة بروسوس الهولندية للتكنولوجيا، التي تمتلك حصة في شركة الألعاب الصينية تينسنت، 13.4% ليسجل أكبر انخفاض مئوي في يوم واحد منذ أكثر من عام.

وتراجع سهم شركة تطوير ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.5%.

وكانت شركات الملابس الرياضية بمثابة عبء على الأسهم الأوروبية بعد أن خفضت الشركة الأميركية العملاقة نايكي توقعات مبيعاتها السنوية، وأنحت باللائمة إلى حد كبير على الإنفاق المتسم بالحذر من قبل المستهلكين.

وانخفض سهم أديداس الألمانية فى أسواق الأسهم الأوروبية 5.3% وتراجع سهم بوما الألمانية 7.2%، في حين هبط سهم شركة جيه.دي سبورتس المدرجة في المملكة المتحدة 5.1%.

ومن المقرر أن ينهي المؤشر ستوكس 600 عام 2023 مرتفعا 12.4% مع زيادة التوقعات بانخفاض سعر الفائدة عقب ظهور أدلة على تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات منطقة اليورو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا في الربع الثالث بنحو طفيف، في حين أظهرت مجموعة بيانات أخرى انخفاض أسعار العقارات السكنية في ألمانيا في الربع الثالث بنسبة 10.2% في إشارة قاتمة أخرى لقطاع العقارات.

وارتفعت أسهم شركة العقاقير أرجينكس 12.8% بعد تراجعها 38% في يومين بعد فشل دواء للمناعة الذاتية في دراسة جرت لاختباره على مرضى يعانون من حالتين جلديتين.

الأسهم الأمريكية: "ناسداك" و"داو جونز" يسجلان أطول سلسة مكاسب

الأسهم الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين في جلسة، يوم الجمعة، قبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في العام الجديد.

وهدأت المؤشرات الثلاثة في تداولات ما بعد الظهيرة، بعد ارتفاعها في البداية على خلفية البيانات التي أظهرت أن التضخم يتراجع ويقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017.

أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فهذه هي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية المتتالية منذ بداية عام 2019.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.41 نقطة أو 0.18% إلى 4755.16 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 28.96 نقطة أو 0.19% إلى 14992.82 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 13.54 نقطة أو 0.04% إلى 37395.09 نقطة عند الإغلاق.