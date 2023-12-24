موعد انطلاق مسابقة تعيين 30 ألف معلم للعام الثالث 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث 2024 على التوالي، لسد العجز في المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقديم للراغبين في المشاركة في مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الثالثة، خلال شهر يناير المقبل 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى استكمال مسابقة تعيين المعلمين في شهر يونيو المقبل 2024، لتعيين نحو 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة، ليكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن اختبارات مسابقة 30 ألف معلم مساعد تجرى من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبشكل إلكتروني بشكل يضمن الدقة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

شروط مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني

أن يكون المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم متمتعًا بالجنسية المصرية . أن يكون المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم محمود السيرة وحسن السمعة . ألا يكون المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. ألا يزيد سن المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان. أن يكون التقدير العام المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم (مقبول) فأعلى. أن يجتاز المتقدم في مسابقة 30 ألف معلم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم. التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم