وزير التعليم: حصص المشاهدة فى المدارس تحل مشكلة عجز المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تفعيل حصص المشاهدة في المدارس تسهم في حل مشكلة عجز المعلمين، فضلًا عن دمج التكنولوجيا في التعليم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاركية التي نظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.

تفعيل حصص المشاهدة:

ذكر وزير التربية والتعليم أنه قرر تفعيل حصص المشاهدة منذ العام الماضي لحل مشكلة عجز المعلمين، ومواكبة نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على تغيير دور المعلم من ملقن إلى مرشد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تفعيل حصص المشاهدة يتم من خلال إتاحة عرض المنصات التعليمية في فترات مدرسية مختلفة بالاعتماد على البنية التكنولوجية في المدارس.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الحصة الواحدة من حصص المشاهدة توفر القيمة التعليمية تعادل حصتين فى الجدول المدرسي، وهو ما يساعد فى حل مشكلة عجز المدرسين.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استعانت بأحسن المدرسين، وأفضلهم خبرة في المنصات التعليمية التي تعرض في حصص المشاهدة، وهو ما يستفيد منه المعلم والمدرس، بخلاف الطالب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة أصبحت تتسم بالشفافية بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وكذلك أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيًا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم ،على رأسهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشؤون تكنولوجيا التعليم، ومنظمة اليونسكو وشرکاء DTC مسؤولو الوزارة، الشركاء المحليون العاملون في مجال التكنولوجيا التعليم، بأحد الفنادق الكبرى.

وتهدف ورشة العمل إلى إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة للمرة الأولى.