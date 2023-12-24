مرشحو الرئاسة في الكونغو: الانتخابات مزورة ويجب إعادتها (مستند)

أكد المرشحون المعارضون في الانتخابات الرئاسية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، رفضهم للنتائج الأولية التي تفيد بفوز الرئيس الحالي فليكيس تشيسيكيدي.

جاء نص البيان كالآتي:-

نحن، المرشحون لرئيس الجمهورية، الموقعون على إعلان الحاضرين، بعد الاطلاع على التقارير التفصيلية للمراكز الانتخابية المركزية ومهام المراقبة الانتخابية والصحفيين والمجتمع المدني.

يؤكدون جميع الأحكام الصادرة في إعلاننا الوطني 21 ديسمبر 2023، بعد عملية التصويت الباكي والاحتيال في 20 ديسمبر



1- من أجل ضمان نجاح ضخ كميات كبيرة من الجرار، قامت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بنشر استراتيجيات متنوعة تهدف إلى تقليص حضور المعارضة، من خلال منع الوصول إلى مكاتب التصويت أو في صناديق الاقتراع.

تتكون هذه الاستراتيجيات أيضًا من:

1- فتح المكاتب متأخرًا وتمديد التصويت لأكثر من يوم في انتهاك للقانون الانتخابي.

2- توزيع الآلات على الناخبين من الحزبيين والكوادر والمنظمات التابعة للاتحاد المقدس للأمة.

3- تنظيم التصويت في حصار الأحزاب السياسية وفي المعسكرات العسكرية.

4- التكوين المسبق للآلات مع مخزونات الأصوات المفضلة للرئيس. ونتيجة لذلك، في كثير من الأحيان، لم يتم تهيئ الأجهزة قبل الوقت مثل تنفيذ القانون الأكبر من هوائيات CENI؛

5- قبول التصويت بدون بطاقة انتخابية مقبولة.

6- تخويف الناخبين من قبل مناضلي معسكر الرئيس المتواجدين في العديد من مكاتب التصويت العابرة للحدود.

7-استخدام أساليب البوريج التقليدية.

8- كميات كبيرة من التأخر في إنفاق الموارد الانتخابية للحد من المشاركة أو

الاستفادة من التلاعب في عملية تجميع النتائج.

9- إن نظام الاحتيال الميكانيكي هذا الذي يسمح لـ CENI بطباعة الطاقة الكهروضوئية

لا يسمح للرئيس بالتجول في المناطق التي لا يحصل فيها أي صوت على الواقع، ومن ثم، يتم نشر نتائج مكتب التصويت من خلال مكتب التصويت الذي لا يحظى بمصداقية أكبر.

10- إنها تنحرف مسرحيًا، اللعبة على وشك العبث، والأصوات المحذوفة والمرسلة إلى الطاقة الكهروضوئية لا يتم إجراؤها.

11- من قبل الناس، وسلامة مجموعة العملية المساس بطريقة لا رجعة فيها.

12- في مواجهة هذا الوضع غير المقبول، نتقدم بطلبات للإلغاء الفوري لهذه الانتخابات

الفوضوية، المرتبطة بعمليات الاحتيال الهائلة التي تم توثيقها من قبل جميع الأطراف المتقدمة.

13 نحن نتقدم بطلبات أخرى، للتسريح الفوري لرئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ونوجه الاتهامات أيضًا إلى أعضاء المكتب الآخرين، لتجنب التخطيط وتنظيم عملية الاحتيال الانتخابي التي لم ندفعها بعد.

14- تجنب منح ملايين الكونغوليين حق التصويت.

وبالتالي، فإننا لا نقبل محاكاة النتائج التي ستؤدي إلى إصدار هذه العملية والمؤسسات

التي تم تفكيكها، في انتهاك لروح ونص دستور 18 فبراير2006.