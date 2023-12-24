إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية المحروسة بقنا
تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة فى قنا، برئاسة محمد سليم، من تنفيذ عدد ٤ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ١٤١٢ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتشوينات طوب .
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
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