مصرع عنصر شديد الخطورة في قنا

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة– له معلومات جنائية ، وسبق إتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات")من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط .

حال إستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و 5 فوارغ –35 كيس من مخدر الشابو –30 كيس من نبات البانجو المخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروعفى الإتجار بالنقد الأجنبى.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول"–له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة).

وجاء ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.