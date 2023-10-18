خطوات تجديد البطاقة الشخصية في أسرع وقت

طرق تجديد البطاقة الشخصية في أسرع وقت.. يبحث كثير من المواطنين عن تجديد البطاقة الشخصية، في أسرع وقت، وتيسيرًا على الباحثين عن التجديد في أسرع وقت حددت وزارة الداخلية طريقتين لتجديد البطاقة الشخصية سواء إلكترونيًا أو بالتوجه للمصلحة الحكومية المنوط بها تجديد بطاقة الرقم القومي.

وتستعرض "بوابة الوفد"، في السطور التالية، طرق تجديد البطاقة الشخصية في أسرع وقت ممكن وفق ما حددته وزارة الدخلية.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

الذهاب إلى مقر الأحوال المدنية بمنطقة العباسية في القاهرة.

التوجه إلى المركز النموذجي.

تصوير الشخص الراغب قي تجديد البطاقة فوريًا.

إتمام إجراءات التجديد لبطاقة الرقم القومي.

تسلم بطاقة الرقم القومي الجديدة بعد 20 دقيقة تقريبًا.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:

https://psm.gov.eg/providers/1/services.

تسجيل البيانات الخاصة لمن يتقدم بطلب تجديد أو استخراج البطاقة الشخصية.

اختيار طريقة دفع رسوم تجديد أو استخراج البطاقة.

الموافقة على كل الشروط والإرشادات الخاصة المنصوص عليها من موقع السجل المدني.

رسوم تجديد البطاقة الشخصية

استمارة بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه بـ175 جنيهًا.

استمارة بطاقة الرقم القومي في نصف ساعة 305 جنيهات.

استمارة بطاقة الرقم القومي خلال 3 أيام 125 جنيهًا.

الاستمارة العادية للحصول على بطاقة الرقم القومي بـ50 جنيهًا والاستلام خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاستمارة.