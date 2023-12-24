هدوء واستقرار بلجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بأزهر الغربية

تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، أعمال امتحانات النقل بعدد من لجان إدارة بسيون التعليمية، للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب.

واطمئن فضيلته على سير الامتحانات بهدوء ويسر وعدم وجود شكاوى من الطلاب، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الزيارة التفقدية لجان( قرانشو الابتدائي،

فتيات قرانشو الإعدادي، معهد صفي الدين المراسي الابتدائي، ومعهد بسيون الابتدائي).

جدير بالذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم الامتحان في مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) و العلوم.