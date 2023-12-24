الثلاثاء القادم.. إحتفالات الكريسماس على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، حفلًا فنيًا بمناسبة الإحتفال بالكريسماس الذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك فى السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ويُحيي الحفل كلا من فصل البيانو وفصل الغناء العربي بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور إشراف فني الدكتور هدي حسني، بمشاركة موهوبي ذوى الهمم ، التي قامت بتدريبهم على فقرات الحفل الدكتورة ميرفت همام ، وذلك تفعيلًا لعملية دمجهم من خلال مشاركتهم في مختلف الفقرات الفنية مع أقرانهم من الموهوبين العاديين.

ويبدأ الحفل بمجموعة من المعزوفات الموسيقية لفصل البيانو : خلى بالك لـ عمر خيرت وكان عندي طاحون لـ الرحباني وغيرها من المعزوفات العالمية لـ بيتهوفن وموتسارت وغيرهم.

يأتي ذلك فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز، الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية ، في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة ، والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.