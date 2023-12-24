أغرب عادات الاحتفال برأس السنة حول العالم

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة، وتجتمع شعوب العالم في هذا اليوم على الاحتفال برأس السنة الميلادية، بحسب الطرق التي اعتادوا الاحتفال بها ، وبينما يستمتع البعض بالحفلات الموسيقية وإطلاق الألعاب النارية وتبادل الأمنيات، يمارس آخرون عادات وتقاليد غريبة للاحتفال بهذا اليوم بطرق في منهى الغرابة والطرافة في احتفالاتهم، وذلك تبعا لموروثات ومعتقدات قديمة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " أغرب العادات في الاحتفال برأس السنة الميلادية حول العالم.

أغرب احتفالات الشعوب برأس السنة

تناول العنب في إسبانيا

في أسبانيا، هناك طريقة في الاحتفال إذا كنت ترغب فى أن تضمن حظًا سعيدا لك فى هذا العام ، سيكون واجب عليك تناول 12 حبة من حبات العنب، وتعد من أشهر العادات الأسبانية القديمة، حيث يعتقدون أنها الطريقة المثالية لجلب الحظ.

حرب المياه في تايلاند

في تايلاند ليلة رأس السنة تكون ساحة لحرب المياه، حيث يحملون المياه ويلقون بها بعضهم البعض، هذه هى العادة التى يجلبون بها الحظ مع كل عام جديد.

رش الملح في تركيا

من عادات الأتراك في الاحتفال برأس السنة، رش الملح على أبواب منازلهم لجلب الرخاء والسلام.

كما يوجد عادة اخرى لديهم للاحتفال، قد يبدو غريبا نوعا ما، يتمثل في تحطيم ثمرة رمان أمام المنزل كوسيلة لجذب الثروة خلال السنة الجديدة.

إحراق فزاعات مملوءة بالورق في الإكوادور

في الإكوادور من تقاليد وعادات الاحتفال إحراق فزاعات مملوءة بالورق، عند منتصف الليل، لإبعاد الحظ السيء أو أي حدث سيء أصابهم في العام الماضي، كما أنهم يحرقون صوراً لأشاء تعود للعام الماضي.

كولومبيا

هناك تقليداً شعبياً للكولومبيين للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه اسم اجويرو، وفي هذا التقليد، تحتفظ العائلات بثلاث حبات من البطاطا تحت فراش كل فرد من أفرادها؛ الحبة الأولى مقشرة بالكامل، والثانية غير مقشرة، أما الثالثة فتترك نصف مقشرة.

وفي منتصف الليل، يغلق أفراد العائلة عيونهم، ويسحب كل فرد حبة بطاطا عشوائيًّا، وأيًّا كانت البطاطا التي يحصلون عليها، فإنها تتنبأ بحياتهم المستقبلية من الناحية المادية.



اليونان

يقوم بعض اليونانيون بتقليد شعبياً للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه فاسيلوبيتا، ويتم فيه تقطيع الحلوى ويقدمونه للقديس "باسيليو" بهدف جذب الثروة والحظ.

وهناك تقليد آخر، بالقيام بتعليق نبات الشوك ويتركونه متدليا خارج أبواب بيوتهم، لأنهم يعتقدون أنه يجلب الحظ السعيد على مدار العام.

تكسير الصحون في الدنمارك

احتفال بتكسير الاطباق

بطريقة خاصة للاحتفال برأس السنة في الدنمارك ، حيث يحضرون الأطباق والصحون غير المستخدمة، ويكسرون الصحون فى الأبواب مع الأصدقاء والعائلة، وهى الطريقة التى تجعلهم يشعرون بالخير تجاه العام الجديد.