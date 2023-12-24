العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا

تقترب ملاعب القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، من استضافة فعاليات معسكر المنتخب الوطني التحضيري لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا بكوت ديفوار بداية العام المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معسكر منتخب الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، الثالث من شهر يناير المقبل، على أن تستمر الفعاليات لمدة 8 أيام ، على أن تتخله مواجهة ودية أمام تنزانيا 7 من الشهر المقبل.



ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من منافسات كأس أمم أفريقيا، بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتأتي قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) وأحمد الشناوي (بيراميدز) - و محمد صبحي ومحمد عواد (الزمالك، بالإضافة لمحمد أبو جبل (البنك الأهلي )- و محمود جاد (المصري) ومحمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي)- حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)- علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري).

في الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)- حمدي فتحي (الوكرة القطري) –- إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك)- مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: محمد صلاح لاعب (ليفربول الإنجليزي) وعمر مرموش لاعب (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد محمود كهربا (الأهلي)- محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد أمين (إنبي)، أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا).