ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش في شمال سيناء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وكثفت أجهزة الوزارة جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.