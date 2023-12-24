هدوء في لجان امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بأزهر الشرقية

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الإزهرية، اليوم الأحد، أعمال امتحانات النقل بعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق الأزهرية، للعام الدراسي 2023/2024، للإطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب.

واطمئن رئيس المنطقة على سير الامتحانات بهدوء ويسر وعدم وجود شكاوى من الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب للإجابة بهدوء.

وحرص رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بمرافقة الدكتور ياسر علام، والدكتور عبد الحكيم قاعور، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وأميرة عطعوط مدير التعليم الابتدائي، على تفقد لجان معاهد: فتيات بورفؤاد النموذجي، وفتيات بورسعيد الاعدادي.

يشار إلى أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم امتحان اليوم الثاني في مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) والعلوم.