الدقهلية تناقش حلول مشكلات المنطقة الصناعية بجمصة

إستقبل الدكتور مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وفداً من المسثمرين واصحاب الصناعات بالمنطقة الصناعية بجمصة وضم الوفد كلا من الدكتور محمد ابو العزم، والمهندس حاتم عبد اللطيف والمهندس شريف علوان والمهندس رجب يوسف والمهندس ابراهيم السباوي، والمهندس انور المغازي والمهندس احمد الشافعي، والمهندس رضا يوسف وحضر اللقاء الدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وقدم وفد المستثمرين الشكر والعرفان لمحافظ الدقهلية علي دعمه المتواصل للارتقاء بالمنطقة الصناعية بجمصه وحل مشكلات المصانع بالمنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين ومنها انشاء فرع لاتحاد الصناعات ومكتب لخدمة المستثمرين بالمنطقةوالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية للاستجابة وحل مشكلات المستثمرين وكان آخرها اللقاء المشترك الذي عقده محافظ الدقهلية مع المستثمرين بحضور الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء قطاعات الهيئة وتم خلاله استعراض ومناقشة مطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الصناعة ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري،واضاف "مختار"ان الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة تعمل في تعاون كامل من أجل حل كافة مشاكل المستثمرين والصناعة في مصر وقال" مختار"ان الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا الي ان المنطقة الصناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وتضم العديد من الصناعات المختلفه تعد فخرا للصناعة المصرية.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد المستثمرين درعا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقديرا وعرفانا لجهوده المتميزة في رعاية الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصه.