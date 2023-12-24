ومطار القاهرة يعزز زياده الأفريقية بجائزة بيئية جديدة لعام2023

عزز مطار القاهرة الدولى مكانته كأحد أهم المطارات فى القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى المصرى برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى المصرى فى مجال التنمية المستدامة.

وجاء فى خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التى يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة، والتزامه نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفانى فى تطبيق نظام الإدارة البيئية، وكافة مبادرات التنمية المستدامة فى مطار القاهرة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم التى ساهمت فى الحصول على تلك الجائزة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتم الإعلان الرسمى وتسليم الجائزة فى حفل العشاء الذى أقيم على هامش الدورة الـ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولى للمطارات والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذى يقام فى مدينة داكار بالسنغال، فى الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر ٢٠٢٣، والذى تشارك فيه الشركة القابضة كعضو منتخب فى مجلس إدارة الإقليم الأفريقى للمطارات والذى يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.