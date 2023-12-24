إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية دندرة بقنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، اليوم الأحد، برئاسة سليم سيد، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٨٠ متر عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

بأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.