الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العمل يستكمل متابعة الإجراءات التنفيذية لإطلاق منصة إلكترونية "للعمالة غير المنتظمة"

وزير العمل
وزير العمل

استكمل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعاته مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، واستمع إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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كما وجه الوزير بسرعة تجهيز مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة".

وشاهد "الوزير" مع المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث تجريبي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث التجريبي لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس. 

 

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