المرور يضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت الحملات عن ضبط 66893 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كما شهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى غمرة، أما كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وظهرت كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد.

أما المتجه الى منطقة المؤسسة، فظهرت سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تبدأ في الزيادة مع ساعات الذروة الصباحية، أما باقي الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وظهرت كثافات مرورية في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.