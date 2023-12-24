الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات مرورية لتحقيق الانضباط وضبط المخالفين

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 66893 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها: (14724) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (443) مخالفة السير بدون تراخيص، (106) مخالفات دراجات نارية، (2451) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (21) مخالفة موقف عشوائي، (15) مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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