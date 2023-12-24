ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في المحافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج- أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،بمديرية أمن سوهاج عن ضبط (15) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية").



و ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (2,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية) وتنفيذ (156) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية).

ضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (834) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.