رئيس تعليم الشيوخ: مصر شهدت طفرة كبيرة فيما يخص المناطق الصناعية

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالمجلس، ان مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية فيما يخص المناطق الصناعية وهناك اكثر من اربع مناطق صناعية بمختلف انحاء الجمهورية كما ان هناك خدمات لوجستية متميزة لتلك المناطق سواء من حيث المواني حيث يوجد في مصر 6 مواني بواقع 3 مواني علي الاحمر ومثلهم علي البحر الابيض المتوسط كما يوجد عدد كبير من المنشاءات الصناعية في المناطق الصناعية والاقتصادية وهناك اكثر 90 منشاة بمنطاق بالقرب من المواني او داخل الحيز الخاص بها كما هو بالسخنة مثلا وكذلك يوجد علي تلك المواني 270 منشاة اخري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بشان استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقدم دعبس عدة اسئلة للحكومة من اجل تلقي اجابات شافية عليها وايضاح كافة الامور الخاصة بها لاعضاء المجلس وقال دعبس ان هيئة الطرق والكباري كانت قد اعلنت علي العمل لتجدد وتطوير ميناء العين السخة و وضغت له موازنة مبدئية بمبلغ 20 مليار جنية مصري فماذا تم في هذا الامر وهل الامور تسير وفقا لما تم الاعلان عنه ام ان هناك امور اخري تؤجل البدء في عملية التطوير والتحديث للميناء

كما تسأل دعبس عن موقف العديد من المنشاء والشركات العالمية والتي اكدت علي انها وقعت بتاريخ في 15 نوفمبر و اعلنت انه سيتم الانتاج في 2026 فهل الامور تسير وفقا لما تم الاعلان عنه كما تسأل دعبس عن نتائج وثمرة زيارة الوفد الصيني للمنطقة وما تم بناء علي تلك الزيارة

واخير استفسر دعبس عن ما اعلنت عنه دولة بلجيكا للاستثمار في مشاريع لانتاج الهيدوجين الاخضر وما تم في هذا الملف و ما وصلت له اخر الامور فيه

ومن جانبه أكد النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية هامة بالنسبة لمصر في ضوء ما يمر به العالم .

وأشار النائب إيهاب وهبة إلي إعلان الحكومة عن محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي الهام . وتساءل النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة المنعقدة الان قائلا:ماذا فعلنا فى المحور اللوجيستى الخاص بإصلاح السفن، كما تساءل عن وادى التكنولوجيا وماذا تم فيه حتى الأن وماذا سنقدم لمجموعه البريكس

وقال: محور قناة السويس هو المحور الأهم .