محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مساء اليوم ، إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الايطالي،والوفد المرافق له ،خلال وصوله إلي محافظة شمال سيناء علي متن طائرة حطت في مطار العريش الدولي.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أننا نبذل جهود كبيرة في إنهاء الأحداث التي تشهدها غزة.

ووجه المحافظ الشكر لايطاليا علي إيفاد سفينة تعمل كمستشفي عائم في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الايطالي أن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير و8 أسرة استقبال وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.

أضاف انه يوجد بالمستشفي 15 طبيبًا ايطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والأسنان والعظام ، بجانب وجود طائرتين هليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبي.