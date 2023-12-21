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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الايطالي

 

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مساء اليوم ،  إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الايطالي،والوفد المرافق له ،خلال وصوله إلي محافظة شمال سيناء علي متن طائرة حطت في مطار العريش الدولي.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أننا نبذل جهود كبيرة في إنهاء الأحداث التي تشهدها غزة.

ووجه المحافظ الشكر لايطاليا علي إيفاد سفينة تعمل كمستشفي عائم في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحى الفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ الايطالي أن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير و8 أسرة استقبال وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.

أضاف انه يوجد بالمستشفي 15 طبيبًا  ايطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والأسنان والعظام ، بجانب وجود طائرتين هليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبي.

محافظ شمال سيناء ورئيس مجلس الشيوخ الايطالي
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