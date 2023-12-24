رئيس الشيوخ : نجدد التأييد لـ السيسي.. والانتخابات أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها

القي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمه في بداية الجلسه العامه اليوم .. جاء فيها السادة الأعضاء ..... شاهدنا وشاهد العالم يوم الاثنين الماضي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى جرت مطلع هذا الشهر.





تلك الانتخابات التى أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها حيث قاربوا الخمسة وأربعين مليون ناخب بنسبة بلغت ٦٦.٨٪؜ من مجموع الناخبين المقيدين، وهى نسبة لم تبلغها انتخابات من قبل كما أنها نسبة قياسية بمقاييس الدول الديموقراطية، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي ٨٩.٦٪؜ منها. وهى نسب لها عدة دلالات، أولها؛ قناعة الشعب بسيادته كزعيم وقائد للدولة فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، والثانية؛ الدعم الشعبي غير المحدود لسيادته ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة التى أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا كبيرة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة فى كل المجالات، مما أثمر عن نهضة كبرى وشاملة.

رغم كل الأزمات العالمية التى تعلمونها. وثالثها؛ دعم الشعب وتفويضه لسيادته فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومى المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التى تشهد اعتداء إسرائيلياً غاشماً على شعب غزة الأعزل ودمار القطاع دماراً لم ير العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية بغية تهجير شعب غزة الى سيناء، الذي قابله السيد الرئيس بموقف صلب واضح رافض لتلك الحرب ورافض للتهجير القسرى لا سيما إلى مصر فدلت هذه الانتخابات على أن الشعب يؤيده فيما اتخذه من قرارات أو إجراءات ويفوضه فيما يراه سيادته لازماً لصالح الوطن.

وقد بادرت فور إعلان النتيجة بتهنئة سيادته باسمكم جميعاً ، واسمحوا لي من هذا المنبر أن نجدد التهنئة لسيادته بهذا الفوز المستحق، ونقول لفخامته سر على بركة الله وحفظه وجميعنا معك.

كما نشكر الشعب المصري العظيم على اختياره لسيادته رئيساً، وعلى مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية كما ذكرت منذ قليل، مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف رئيسه صفاً واحداً، معارضة وموالاه ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.

كما نشكر جميع جهات الدولة وأخص القوات المسلحة والشرطة والجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات. والشكر موصول أيضا للصحافة والإعلام على تغطيتها لتلك الانتخابات بحياد وشرف إعلامى.

وأشكركم جميعا على ما شاهدته وتابعته شخصيا بصفتي النيابية والحزبية من جهود مضنية بذلتموها سواء فرادى أو أحزاباً، أخرجت هذه الانتخابات فى ثوبها الجميل الذي نباهي به العالم، وذلك من خلال ندواتكم ومؤتمراتكم التي عقدتموها ونشرتم من خلالها الوعي بين الناخبين وجموع المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات كحق وواجب دستوري ووطني، مما شجع تلك الملايين على التوجه لصناديق الانتخابات.

وأخيراً نجدد التهنئة والتأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ولايته الثالثة لقيادة البلاد، ونقول لسيادته وفقكم الله وسدد خطاكم.