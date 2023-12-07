إشادة وفد أعضاء مجلس الشيوخ بدور "العربية للتصنيع" في التحديث والتطور التكنولوجي

خلال ختام فعاليات معرض إيدكس 2023

قام وفد من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة اللواء أ.ح عبد المنعم أمام. بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع في ختام فعاليات معرض إيدكس 2023.

وأبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي اعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

اشادة وفد أعضاء مجلس الشيوخ بدور العربية للتصنيع في التحديث والتطور التكنولوجي

كما أشادوا بمكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد في التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.ومشاركتها المتميزة في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأعربوا عن تقديرهم لمجهودات الهيئة العربية للتصنيع في تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة .