الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى في هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال حفل فرقة الإنشاد الديني المقام بقيادة المايسترو عمر فرحات،  في الثامنة مساء الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة من الاناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحانية، : " منها كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر  ، يا رب أنا العبد الفانى - النبي صلو عليه - اللهم صلى على المحبوب لـ لسامى الحفناوى ، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى ، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت ، النبي عربى لـ سيد إسماعيل ، نبينا الكريم لـ جمال سلامة.

بالإضافةإلى : "الرضا والنور لـ محمد الموجى ، التعطيرة لـ سيد موسى ، يا غفار لـ أحمد عبد الله ، يا رسول الله يا خير نبي لـ مرسى الحريرى ، الشمعتين ومدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، أول ما نبدى القول لـ عمار الشريعى ، سلوا قلبي لـ رياض السنباطى ، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء حسام صالح ، أحمد العمرى ، أشرف زيدان ، أحمد حسن ، فارس عبد العال ، حاتم زايد ، ولاء رميح وضيفة الحفل بسمة عبد القادر .

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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