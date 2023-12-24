أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المصنع

سعر الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد، استقرارًا، بعدما ارتفع سعر طن الحديد خلال الأيام الماضية، وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد الجيوشى نحو 38500 جنيه.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح، خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات المستحدثة التي تستجد على أسعار السلع لا سيما أسعار حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام، لحصر وإضافة معلومات جديدة لكل متابعيها المقبلين على البناء أو أصحاب الشركات العقارية والمقاولات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الحديد اليوم الأحد في مصر

حديد التسليح

- سجل سعر طن الحديد الاستثمارى 39538 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز 41667 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 2257 جنيها.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبى 38000 جنيه.

- بلغ سعر حديد عشرى 39000 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد بشاى 39000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجيوشى 38500 جنيه.