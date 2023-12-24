انطلاق امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بمعاهد الغربية الأزهرية

انطلقت أعمال امتحانات النقل بمعاهد الغربية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وسط متابعة ميدانية من لجان المتابعة للاطمئنان على سير اللجان واستقرارها.

وتفقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، صباح اليوم السبت، عددًا من اللجان، وهي لجان (منشأة الأوقاف الابتدائي، منشأة الأوقاف الإعدادي بنين، لجنة محمد ابو رمان الابتدائي، ولجنة معهد الفارسي الإعدادي) بإدارة طنطا التعليمية.



واطمأن رئيس المنطقة على سير الامتحانات بهدوء وعدم وجود شكاوى من الطلاب، كما شدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المنطقة، وأنه لا تهاون مع المقصرين.

جدير بالذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحان مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى النحو)، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى النحو والصرف).