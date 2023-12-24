احباط ترويج 3 كيلو حشيش في الشروق.. والمتهم : بوزع على عملائي

طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية في واقعة ضبط عامل لاتهامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة ،وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش في منطقة الشروق بالقاهرة وإحباط ترويجها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق

كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث القاهرة ،تمكنت من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته 30 كيس من مخدر الحشيش قدرت ب 3 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه من متعاطي مخدرات ، وتحرر محضر بالواقعة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد" ،صاحب مكتب سياحي غير مرخص ،لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.