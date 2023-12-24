اليوم الـ 79 من العدوان.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينين في قصف جباليا بغزة

أعلنت مصادر طبية وصحفية بقطاع غزة عن استشهاد وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الأحد، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ79 من العدوان المستمر على القطاع.

وبحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، فإن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها المنازل في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

وأفادت المصادر، بانتشال جثث 40 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم "كندا" غرب مدينة رفح، ما أدى لإصابة عشرات الأشخاص بجروح مختلفة.

واستشهد شخص وأصيب و4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل أمير رامي عودة (13 عاما) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وأفادت المصادر بوصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد أشخاص، وإصابة آخرين.