أستاذ تمويل: 80 مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفة بعد “cop27” (فيديو)

كشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، تفاصيل استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، قائلًا إن مصر تمتلك استراتيجية لزيادة نسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمجال الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن صناعة الهيدروجين الأخضر صارت مكونًا أساسيًا في الطاقة النظيفة.

إقبال المؤسسات العالمية على الاستثمار في مصر

وأوضح أن قمة المناخ “cop27” التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي كشفت عن الدور المصري بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى إقبال المؤسسات الدولية على الاستثمار في مصر في هذا المجال.

وذكر أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال العام الماضي بعد “cop27”، تخطت 80 مليار دولار، لافتا إلى أن الدور المصري يأتي في ضوء المساعي المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة بالشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تحتفظ بمقعدها بكل الفعاليات الدولية، من خلالها دورها، لافتًا إلى أن مصر ترصد ما يحدث على مستوى الاستثمار ككل، والاقتصاد الأخضر بصورة خاصة.