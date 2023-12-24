بنغفل أصحابها.. اعترافات عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

اقرا مسجلان خطر بقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة،من خلال رصدهم للسيارات أثناء ركنها وقيامهما بسرقة البطارية ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين.

كانا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على سائق وميكانيكى "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه في القاهرة .

عثر بحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى)، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقع.

في سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد" ،صاحب مكتب سياحي غير مرخص ،لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.