الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مع نهاية 2023.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك

العملات
العملات

أسعار العملات العربية والأوروبية.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، استقرارًا، وسجل الريال السعودى نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة بالقطاع المصرفي، والتي جاءت على النحو الآتي:

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أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الاحد في البنوك

العملات

سعر الدولار الأمريكى

الدولار الأمريكى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

اليورو 33.62 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى

الجنيه الإسترلينى 38.83 جنيه للشراء، 39.28 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسرى

الفرنك السويسرى 35.54 جنيه للشراء، 35.86 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى

الريال السعودى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

الدينار الكويتى 99.34 جنيه للشراء، 100.32 جنيه للبيع.

 

الدرهم الإماراتى 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

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