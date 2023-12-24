رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثاً فى القمة الدولية للبنية التحتية بإسبانيا

تم اختيار الدكتور احمد جابر شديد استاذ الجيولوجيا و رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثا رئيسيا فى القمة الدولية للبنية التحتية والمقرر عقد ه بمدينة فالنسيا فى اسبانيا فى الفترة من 26 الى 28 اغسطس العام القادم.

واكد الدكتور احمد جابر شديد ان هذه القمة تهدف الى ان تصبح المؤتمر السنوى الرائد فى المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية والجيولوجيا.واضاف ان المؤتمر يتناول عدد من المحاور اهمها الهندسة الجيوتقنية والهندسة الجيولوجية البيئية والجيولوجيا التحت سطحية والانفاق والبناء تحت الارض وانظمة الحماية من المخاطر والمخاطر الطبيعية ونظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات الثورة الصناعية والمسح الجيولوجى والهندسة البلدية والحضرية وانشاءات التربة والجيوتقنية .

ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الامريكية –كندا- تايوان- اسبانيا – انجلترا- سنغافورة- الصين- الهند – ايطاليا- ايرلندا- كولومبيا- باكستان- ماليزيا.

منتدى التراث الجامعى…

ومن جهه اخرى شارك الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار فى جامعة الفيوم فى الأجتماعين التحضيرين والتنسيقي الأول والثانى لمنتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية والذي تنظمه منظمة اليونسكو ممثلة في المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة

يهدف هذا الاجتماع تقديم تعليقات المؤسسات المشاركة حول موضوعات محددة ستتناولها مجموعات العمل في إطار مشروع منتدي التراث الجامعي (UHF) وترتيب خارطة طريق نحو تنفيذها بداية من يناير 2024، كما يهدف مشروع UHF إلى بناء قدرات المهنيين الشباب الحاليين والمستقبليين لإدارة التراث العمراني المستدام والإرتقاء به مع القاهرة التاريخية كدراسة حالة، وسيستفيد من هذا المشروع أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية من المعيدين والمدرسين المساعدين وذلك لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم في مجال إدارة الآثار والتراث.



ومن جهه اخرى تنظم كليتى الاثار بجامعة الفيوم وجامعة الاقصر بالاشتراك مع المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة مؤتمر اثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الاثاروالتراث فى ضوء رؤية مصر 2030 " والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 21 فبراير القادم بكلية الاثار جامعة الاقصر .



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة واشراف الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الاثار بجامعة الاقصر .

