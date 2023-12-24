رئيس لجنة الفتوى السابق يوجه نصائح مهمة لحياة زوجية سعيدة (فيديو)

نصح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، بالصدق بين الزوجين، مؤكدًا أنه من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، إذ يجب عليهما أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض في كل شيء، حتى يبنيا علاقة مبنية على الثقة والاحترام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن التسامح من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية أيضا، إذ يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن ثقافة الاعتذار من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، حيث يجب على الزوجين أن يعتذرا لبعضهما البعض إذا أخطآ، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

وشدد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف على أن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والتفاهم والاحترام، وأن أي مشكلة يمكن حلها إذا كان هناك إرادة من الزوجين على حلها.

نصائح لحياة زوجية سعيدة

الصدق: يجب على الزوجين أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض في كل شيء، حتى يبنيا علاقة مبنية على الثقة والاحترام.

التسامح: يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

ثقافة الاعتذار: يجب على الزوجين أن يعتذرا لبعضهما البعض إذا أخطآ، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

الحوار البناء: يجب على الزوجين أن يتحدثا مع بعضهما البعض بأسلوب هادئ وبناء، حتى يتمكنوا من حل مشاكلهما.

الاستشارة: إذا لم يتمكن الزوجان من حل مشاكلهما بأنفسهم، فيجب عليهما استشارة متخصص، مثل مستشار أسري أو رجل دين.